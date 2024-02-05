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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, alınmayan tedbirlerin, deprem sonrası yaşanan ihmallerin acıların daha da büyüttüğünü belirterek, 6 Şubat’ın hafızalara büyük bir acı olarak kazandığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bir anma mesajı yayınladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat’ın hafızalara büyük bir acı olarak kazandığına işaret eden Başkan Çelebi, “Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 kentimizi yıktı. Resmi rakamlara göre 53 bin 237 vatandaşımız yaşamını yitirdi” dedi.

DEVLET MİLLET İÇİN VARDIR Alınmayan tedbirlerin, deprem sonrası yaşanan ihmallerin acıları daha da büyüttüğünü ifade eden Başkan Çelebi, şöyle devam etti: “Tam bir yıl önce bir gece yarısı binlerce canımız enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında eksik kalındı. Geçen bir yılda barınma başta olmak üzere sorunlar çözülemedi. Tüm yurttaşlarımız hangi siyasi görüşten olursa olsun ayrım yapılmadan depremin acılarını sarmak için gerekli politikalar acilen hayata geçirilmelidir. Devlet millet için vardır. Devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 6 Şubat 2013 depreminin yıl dönümünde Rabbim, depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza rahmet ve mekanlarını cennet eylesin!”