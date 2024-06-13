2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği TİM ilk 100 ihracatçı listesinde 10 firmayla temsil edildi.İZMİR (İGFA) - Çelik sektöründe, üretim tesisleri İzmir Aliağa’da olan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. sektöründe şampiyon olurken, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 25. sıraya adını yazdırdı.

Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe EDDMİB üyesi Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. 2023 yılında Türkiye genelinde sektöründe Türkiye üçüncüsü olarak Ege Bölgesi’nin gururu olmayı sürdürdü. Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. TİM ilk 1000 ihracatçı listesine Denizli’den giren 21 firma arasında en çok ihracat yapan firma olurken, total listenin 42. basamağının sahibi oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin üyeleri arasında yaptığı 2023 yılı “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde birincilik mutluluğu yaşayan Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, TİM ilk 1000 ihracatçı listesine 71. sıradan girdi. Kocaer Çelik, çelik sektöründe ise Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 7. firma olma başarısı gösterdi.

İzmir’in sanayi devlerinden İzmir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Cumhuriyetimizin 100. yılında TİM İlk 1000 ihracatçı listesinde 18 sıra yükselerek 131. sıradan 118. basamağa çıktı.

KARDEMİR 121. SIRAYA ADINI YAZDIRDI

Bir hafta önce Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın açıkladığı EBSO ilk 100 sanayici listesine 10. Sıradan girme mutluluğu yaşayan Kardemir Dış Ticaret Anonim Şirketi, ihracatçıların şampiyonlar ligi listesine de 121. sıraya adını yazdırdı. Kardemir, çelik sektörünün sıralamasında ise 14. oldu.

Bu yıl 71. kuruluş yıldönümünü kutlayan 40 yıldır çelik ihracatı yapan Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. çelik sektöründe en çok ihracat yapan 20. Firma olma başarısı gösterirken, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 173. sıraya adını yazdırdı.

Bağlantı parçalarında dünya devlerine İzmir ve Salihli’deki tesislerinde üretim yapan Norm Civata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, başarılarına 2023 yılında yeni bir halka ekledi. TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde 48 basamak yükselen Norm Cıvata 254. sıranın sahibi olmayı başardı.

Güneş enerjisi sistemlerine ekipman üreten Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyesi Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2023 yılında sıralamada 73 sıra birden yükselerek 263. sıranın yeni sahibi oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyelerinden Kayseri Metal Center Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 609. olurken, Gülermak Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listeye 628. Sıradan giriş yaptı.

ERTAN; “BU EKONOMİK ŞARTLARDA BÜYÜK BAŞARI”

Demir ve demirdışı metaller ile çelik sektörlerinin 2023 yılında Türkiye’de yüksek enflasyon ve yüksek enerji maliyetleri, artan işçilik giderlerine karşın düşük döviz kuruyla dünyadaki rakipleriyle mücadelede hayli zorlu bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, bu olumsuz tabloya rağmen çelik sektöründen 80, demir ve demirdışı metaller sektöründen 51 firmanın TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer almasının büyük başarı olduğunu kaydetti.