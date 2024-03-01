AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Bursa Van İli ve İlçeleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak seçim çalışmaları kapsamın temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Çolak, Bursa Van İli ve İlçeleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

“1 NİSAN’DA DEĞİŞİM VAR, SABAHINA ZAFERLE UYANMAK İÇİN HAZIRIZ VE KARARLIYIZ”

Dostane ortamda gerçekleş sohbet kapsamında dernek yöneticileri başkanlık adaylığından duyulan memnuniyeti iletti. Celil Çolak “İlçemizi sizlerin katkılarıyla yöneteceğiz. Nilüfer halkı her şeyin en iyisini hak etmektedir. Hizmet etmek için bu yoldayım. Göreceksiniz 1 Nisan’da değişim var, sabahına zaferle uyanmak için Hazırız ve kararlıyız. Nilüfer hiç olmadığı kadar güzel olacak” dedi.

Ziyarete gösterilen ilgi ve alaka çok mutlu ettiğini söyleyen Çolak, ev sahiplikleri için tüm dernek yetkililerine ve üyelerine teşekkür etti.

Dayanışma ruhuyla Nilüferde 1 Nisan’da kaybeden olacağı ifade edilerek ziyaret tamamlandı.