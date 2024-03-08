Nilüfer’de kadınlar hala toplumun birçok alanında eşit temsil ve fırsatlara erişim konusunda mücadele ettiğine dikkat çeken Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Çolak, “Bu nedenle, Nilüfer’de Kadın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle kadınlara pozitif ayrıcalıklar tanıyarak, geçmişteki eşitsizlikleri telafi etme ve gelecekte daha adil bir toplum inşa etme fırsatı sunacağız” dedi.BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, kadınlara yönelik düzenlenen toplantıda ilçedeki kadınlarla biraraya geldi. Programa Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Nilüfer Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan, MHP ve BBP kadın kolları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Program, AK Parti Nilüfer Meclis üyesi kadın adaylarının tanıtımıyla başladı. Programda kısa bir selamla konuşması yapan Gözgeç, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, konuşmasında ise kadınlar günü dendiği zaman hep, aile içi şiddete maruz kalan, dövülen, horlanan,

dışlanan kadınların akla geldiği belirterek; “Eğer biz, bizi biz yapan değerlere sahip çıksaydık bugün ne horlanan kadın olurdu, ne toplumdan dışlanan kadın” diye konuştu.

“KADINLAR GELECEĞİN HAZIRLAYICISI VE GÜZİDE MİMARLARIDIR”

Toplumun temelini kadınların oluşturduğunu ifade eden Çolak; “Kadınlar geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Onlara en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almaktadır” dedi.

“Bugün, Nilüfer’i Kadın Cumhuriyeti olarak ilan etmekle tarihi bir adım atıyoruz” diyen Çolak; konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELERLE KADINLARA POZİTİF AYRICALIKLAR TANIYACAĞIZ”

“Bu adım, kadınların haklarını ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak için atılmış önemli bir adımdır. Nilüfer’de kadınlar hala toplumun birçok alanında eşit temsil ve fırsatlara erişim konusunda mücadele ediyorlar. Bu nedenle, Kadın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle kadınlara pozitif ayrıcalıklar tanıyarak, geçmişteki eşitsizlikleri telafi etme ve gelecekte daha adil bir toplum inşa etme fırsatı sunuyoruz. Bundan sonra, kadınlar siyasette, iş dünyasında, eğitimde ve diğer alanlarda daha fazla liderlik rolü üstlenecekler. Kadınlara yönelik eğitim ve iş fırsatlarını artırarak, onların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız. Ayrıca, kadınlara yönelik destek programları ve teşviklerle, onların kendi güçlerini keşfetmelerini ve topluma daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayacağız”

Kadınların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını serbest bırakmak için çeşitli alanlarda yenilikçi projeler hayata geçireceğini belirten Çolak, şu açıklamalarda bulundu:

KADIN GİRİŞİMCİ FONU

“Nilüfer’de iş kurmak isteyen kadınlara özel bir fon oluşturarak, girişimciliklerini destekleyeceğiz. Bu fon, kadınların iş fikirlerini hayata geçirmeleri için finansal destek sağlayacak ve mentorluk programlarıyla onları yönlendirecek. Girişimci tüm kadınlarımızın ilk girişim deneyimine 100 Bin TL’ye varan hibe ile destek olacağız.”

KADIN SANAT KÖYÜ

“Sanatın gücünü kullanarak kadınların kendilerini ifade etmelerine ve güçlenmelerine olanak sağlayacak bir sanat köyü kuracağız. Burada, kadınlar çeşitli sanat disiplinlerinde eğitim alacak, eserlerini sergileyecek ve sanat yoluyla topluma seslerini duyuracaklar.”

KADINLAR İÇİN TEKNOLOJİ EĞİTİM MERKEZİ

“Teknolojiye erişimi artırmak ve kadınların bu alanda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bir teknoloji eğitim merkezi kuracağız. Bu merkezde, kadınlar programlama, yapay zekâ ve dijital tasarım gibi alanlarda eğitim alacaklar.”

KADIN MECLİSİ

“Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldıracak ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunacak kapsayıcı politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak. Öte yandan Nilüfer Belediyesi’ne görüş ve tavsiyede bulunarak, ilçenin yönetiminde ve karar mekanizmalarında aktif rol alacaklar.”

KADINLARIN GÜVENLİK MERKEZİ

“Kadınların fiziksel ve psikolojik güvenliğini sağlamak için özel bir merkez kuracağız. Bu merkez, kadınlara güvenlik eğitimleri, danışmanlık hizmetleri ve kriz müdahalesi sağlayacak, ayrıca şiddete maruz kalan kadınlara destek olacak. Bu sıradışı projelerin Nilüfer’i daha güçlü ve daha adil bir toplum haline getireceğine inanıyoruz. Kadınlarımızın potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

7/24 KADIN S.O.S.

“Belediye bünyesinde oluşturacağımız özel telefon hattı ile kadınların başta şiddet olayları olmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kadınlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz. Bu telefon hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsiz olacak. Öte yandan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, 3G uyumlu telefonlar üzerinden yetkili personelle iletişime geçebilecek.”

HER MAHALLEYE KADINLAR İÇİN FİTNESS SALONU

“Bu spor salonları kadınlarımıza özel hizmet verecek. Kadınların daha rahat hareket etmelerini, diledikleri gibi giyinmelerini ve spor yaparken kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlayacak. Burada kadın eğitmenler görev yapacak.”

NİLÜFER 7/24 KREŞ VE BAKIMEVİ

“Çalışan anne ve babalar buraya iyi dinleyin. Rüşvet ve yolsuzlukla anılan belediye de yolsuzluk ve rüşvetin kökünü kazıyacağız. Nilüfer’in kaynaklarını, Nilüferliler’e hizmet olarak vereceğiz. Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7/24 kreş ve bakımevlerini Nilüfer’in tamamında yaygın hale getireceğiz.”

NİLÜFER BÖLGESEL TANZİM SATIŞ MARKETLERİ

Bölgesel tanzim satış marketleri ile kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkânı sunacağız. Emekli ve üniversite öğrencimize bu marketlerde indirimli alış-veriş imkânı sağlayacağız.

EVDE BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER

Mazeret üretmeyeceğiz. Çözüm ve maharet üreteceğiz. 365 gün 7/24 hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz. Yaşlı ve bakıma muhtaç tüm komşularımıza evde bakım hizmetini 7 gün 24 saat vereceğiz.

NİLÜFER EĞİTİM AKADEMİSİ

Sevgili Nilüferliler! 25 yıldır Nilüfer’i yönetenler ilçemizdeki kaynakları gasp ettiler, birilerine peşkeş çektiler. Nilüferlilerin kaynakları Nilüfer’de harcanacak. Kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğimiz “Nilüfer Eğitim Akademisi” kadınlar, engelliler ve öğrenciler için zengin eğitim içeriği ile donatılmış olarak tüm Nilüfer’in hizmetine sunacağız. Finans okur yazarlığından, yapay zekâ ve dijital oyun programlarına kadar bir çık eğitimler düzenleyeceğiz.

NİLÜFER ENDERUN MEKTEBİ

Saydığımız projeleri vücuda getirirken ilhamımızı gerçekleşmeyeceğimiz vaatlerden, hayallerden değil Nilüferde yaşayan halkımızın hayatını kolaylaştıracak ve onlara dokunacak projelerden alıyoruz. İlçemizdeki tüm okullarda taramalar yaparak zeki ve üstün zekalı öğrencilerimizi tespit ederek en iyi eğitimleri almalarını sağlayacağız. Geleceğin dâhileri, bilim adamları buralardan yetişecek. Sadece Nilüfer’i değil belki de dünyayı değiştirecek bilim insanların yetişmesine öncülük edeceğiz.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI BİZDEN

“Sevgili anneler ve babalar. Değerli ebeveynler beni iyi dinleyin! İlköğretimde okuyan yaklaşık 75 bin öğrencimizin, “Kitapları devletten, kırtasiyesi bizden olacak”. 1 Nisan’dan sonra Nilüfer’in kaynakları, Nilüferliler için kullanılacak.”

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SERVİS ÜCRETLERİNE DESTEK VERECEĞİZ.

“Öğrencilerin eğitim süreçlerine yönelik sosyal ve ekonomik destekleri sürdüreceğiz. İlkokul öğrencilerinin servis ücretlerine belediye olarak önemli oranda katkı sağlayacak, ailelerin ekonomilerine doğrudan destek olacağız.”

NİLÜFER ÖZEL EĞİTİM VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

“Nilüfer’de tüm engelleri ortadan kaldırarak engelli vatandaşlarımız için eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını genişleteceğiz.”

NİLÜFER ENGELSİZ TATİL KÖYÜ

“Engelliler için pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitimden tatile kadar her alanda tüm hizmetleri engelli vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz.”

NİLÜFER ÇOCUK MÜZESİ

“Türkiye ve Bursa’ya tematik ögelerle donatılmış bir çocuk müzesi kazandıracağız.”

NİLÜFER AİLE KAMPI

“Anne baba ve çocuk gelişimini destekleyecek aile kampları açarak, aile yapısını güçlendireceğiz.”

NİLÜFER ÇOCUK KAMPI

“Nilüfer çocuk kampları ile çocukların sosyalleşme süreçlerinin kalitesini yükselteceğiz.”