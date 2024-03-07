25 yıldır Nilüfer’i yönetenler ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini savunan Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak; “Nilüfer’deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de kaybetmemek için birçok projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. “Türkiye’nin büyük yüzyılı yolculuğunda, Nilüfer olarak biz de varız. 365 gün 24 saat hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz” diyen Çolak, Türkiye Yüzyılında Nilüfer, kuvvetli bir şekilde yerini alacağını söyledi. BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak’ın hayata geçirmeyi amaçladığı projeler ve belediye meclis üye adayları, düzenlenen programla tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Eski Milletvekili İsmet Su, Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık ile AK Parti, MHP, BBP il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları tek tek kürsüye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak kürsüye çıkarak Meclis Üyeleri adaylarının ellerini kaldırarak basına birlikte poz verdi.

“ONLARIN BİR DERDİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI”

Programda Celil Çolak ile birlikte sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “25 yıllık Nilüfer’in tarihini değiştirmek adına yola çıktık ve bir irade ortaya koyduk. Nilüfer’in buna ihtiyacı var. Bizim ittifakımız güçlü bir ittifak. Bu ittifak 3-5 tane daha belediyemiz olsun diye kurulan bir ittifak değil. Karşımızda bir ittifak yok. Onların bir derdi, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakını alaşağı etmek. Bu millet kuyumcu hassasiyetinde herşeyi tartıyor. 31 Mart gecesi ülkemizde, Bursa’mızda her şeyden önce Nilüfer’de bir iradenin ortaya konduğu gün olacak. İnanıyorum ki Celil Çolak projeleriyle de bunu ortaya koyacak” diye konuştu.

“GÜNÜMÜZDE ŞEHİRLER YARIŞIYOR”

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala yaptığı kısa selamla konuşmasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. “Günümüzde artık şehirler yarışıyor” diyen Ala, şehirlere gereken yatırımlar yapılmadığı taktirde bunun bedelini gelecek nesillerin ödediğine dikkat çekti. Ala, “Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu Bursa’da Nilüfer ilçesi önemli bir yere sahip. Bu ilçede de yatırımlar ve ihtiyaç duyduğu projeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunun için ilk yapılması gereken Celil Çolak’ı belediye başkanı olarak seçmektir” dedi.

“GÜÇLÜ NİLÜFER DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR”

Bu yola “Değiştir Nilüfer” diye başladıklarını belirten Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak ise göreve geldiklerinde Nilüfer daha kapsayıcı politikaların hayata geçtiği bir yaşam alanı olacağını söyledi. Çolak; “Bu kapsayıcılık şefkati, huzuru büyütecek, kalkınma, istikrar, ulaşım ve hizmetlere erişimi yükseltecek. Bizi daha büyük daha güçlü daha kapsayıcı daha şefkatli yapacak şey, bizimle aynı inanca ortak olan hemşerilerimizin büyüklüğü, feraseti, şefkati, millete ve AK Parti’ye olan inancıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzyılın adını Türkiye olarak adlandırmasından yola çıktıklarına dikkat çeken Çolak; “Türkiye’nin büyük yolculuğunda, Nilüfer olarak biz de varız diyoruz. Bu milletin bir parçası olarak biz de bu yüksek heyecanın parçasıyız ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Bugüne kadar her ne yapıldıysa biz daha fazlasını yapmak zorundayız. Daha fazla yol, daha fazla park, daha fazla spor alanı, daha güçlü, daha dirençli, daha akıllı Nilüfer. Çünkü daha güçlü Nilüfer demek daha güçlü Türkiye demektir” diye konuştu.

“ADIMLARIMIZI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADIMLARINA UYDURACAĞIZ”

“Türkiye Yüzyıl’ında Nilüfer olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız” diyen Çolak; “Milletimizin yanında olmak, Nilüfer’den bu yüksek heyecana en güçlü katkıyı sunmak zorundayız. Türkiye Yüzyılında Nilüfer olarak, kuvvetli bir şekilde yerimizi alacağız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ortak akılla, yüksek teknolojiyle, tüm engelleri ortadan kaldırarak milletin yürüdüğü yolda adımlarımızı yüksek sadakat ve cesaretle millete ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adımlarına uyduracağız. Nilüfer’in daha güçlü daha dirençli daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak’ın hayata geçirmeyi amaçladığı projeleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

NİLÜFER KENT MEYDANI

“25 yıldır Nilüfer’i yönetenler ilçemizdeki tüm yeşil alanları gasp ettiler, birilerine peşkeş çektiler. Artık Nilüfer’deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Nilüfer’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına renk katacak yeni bir yaşam alanıyla parıltılı bir cazibe ve çekim merkezini Nilüfere kazandıracağız.”

NİLÜFER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

“Yeşil alanlarımız kayboldu. Çocuklarımızı da kaybetmeyelim!” diye çok önemli projelerimizden biri de “Bilim ve Teknoloji Merkezi” dir. Nilüfer Bursa’nın silikon vadisi olacak. İlgili kurumlarla yapacağımız işbirliğiyle yeni teknolojinin kuluçka merkezini Nilüfer’e kazandıracağız.”

NİLÜFER KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

“Bursa’nın en büyük kongre ve kültür merkezini Nilüfer’e kazandıracağız. Nilüfer Bursa’nın uluslararası kongrelere ev sahipliği yapan yeni cazibe merkezi olacak.”

NİLÜFER DENE YAP VE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

“Çocuklara erken yaşta bilimi sevdirecek yeni atölyeler ve bilim merkezleri açacağız.”

KIRTASİYE VE SERVİS ÜCRETİ YARDIMI

“İlköğretimde okuyan yaklaşık 75 bin öğrencimizin, Kitapları devletten, kırtasiyesi bizden olacak. Öte yandan öğrencilerinin servis ücretlerine belediye olarak önemli oranda katkı sağlayacak, ailelerin ekonomilerine doğrudan destek olacağız.”

NİLÜFER 7/24 KREŞ VE BAKIMEVİ

“Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7/24 kreş ve bakımevlerini Nilüfer’in tamamında yaygın hale getireceğiz.”

NİLÜFER TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

“Yenilenebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerinde dikkate alarak yatırım alanlarını genişleteceğiz.”

“NİLÜFER TARIM ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ”

“Nilüfer’in köylerinde katma değer üreten tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayacak bilimsel merkezler açarak tarımın tüm aşamalarını destekleyeceğiz.”

NİLÜFER ÖZEL EĞİTİM VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE TATİL KÖYÜ

“Nilüfer’de tüm engelleri ortadan kaldırarak engelli vatandaşlarımız için eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını genişleteceğiz. Eğitimden tatile kadar her alanda tüm hizmetleri engelli vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz.”

NİLÜFER KİTAP KAFELER

“Nilüfer kitap kafeleri ile anılacak. Kitap Kafelerde gençler ve çocuklar aktüel tüm yayınlara erişebilecek. Derslerini burada rahatça çalışabilecek.”

NİLÜFER GENÇLİK VE BİLİM AKADEMİSİ

“Gençlik ve bilim arasında köprü oluşturacak ileri eğitim merkezleri açacağız.”

NİLÜFER EĞİTİM AKADEMİSİ

“Nilüfer eğitim akademisi kadınlar, engelliler ve öğrenciler için zengin eğitim içeriği ile donatılmış olarak tüm Nilüfer’in hizmetine sunulacak. Finans okur yazarlığından, yapay zekâ ve dijital oyun programlarına kadar eğitimler düzenlenecek.”

NİLÜFER ENDERUN MEKTEBİ

“İlçemizdeki tüm okullarda taramalar yaparak zeki ve üstün zekalı öğrencilerimizi tespit ederek en iyi eğitimleri almalarını sağlayacağız. Geleceğin dâhileri, bilim adamları buralardan yetişecek. Sadece Nilüfer’i değil belki de dünyayı değiştirecek bilim insanların yetişmesine öncülük edeceğiz.”

NİLÜFER İSTİHDAM VE KARİYER MERKEZİ

“İşveren ile İş arayanı bir araya getiren istihdam ofisleri açacağız.”

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL’YE VARAN HİBE

“Yeni iş kurma fikriyle gelen her genç arkadaşımıza 100 Bin TL’ye varan hibe yardımı yapacağız.”

NİLÜFER MODERN ÖĞRENCİ YURTLARI

“Üniversite ilçesi olan Nilüfer’i öğrencilerin kolaylıkla barınabileceği yurtlarla donatacağız.”

NİLÜFER KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

“Toplumun herkesiminin sanata ulaşmasını kolaylaştıracağız. Nilüfer’i uluslararası düzeyde temsil edecek kültür sanat festivallerine ev sahipliği yapan ilçe konumuna yükselteceğiz.”

NİLÜFER 1923 CUMHURİYET PARKI

“Cumhuriyet Parkı ilçemizin ve cumhuriyetimizin yüz akı olacak.”

NİLÜFER DOĞAL YAŞAM VE SAĞLIK KÖYÜ

“Nilüfer’in köylerini doğa ve sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz.”

NİLÜFER KENT TARİHİ MÜZESİ

“Nilüfer tarihini betimleyeceğiz bir kent müzesini ilçemize kazandıracağız.”

NİLÜFER ÇOCUK MÜZESİ

“Türkiye ve Bursa’ya tematik ögelerle donatılmış bir çocuk müzesi kazandıracağız.”

NİLÜFER SPOR AKADEMİSİ

“Tüm spor branşları için alt yapı ve eğitmenin yer aldığı spor akademileri ile sporu Nilüfer’de hayatın merkezine yerleştireceğiz.”

YAZ VE KIŞ SPOR OKULLARI

“Tüm öğrencilerimiz için yaz ve kış spor okulları açarak erken yaşta spora yatkın bir neslin oluşmasına katkı sağlayacağız.”

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK

“Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi yardımlarla destekleyerek güçlendiredeceğiz.”

NİLÜFER AİLE KAMPI

“Anne baba ve çocuk gelişimini destekleyecek aile kampları açarak, aile yapısını güçlendireceğiz.”

NİLÜFER ÇOCUK KAMPI

“Nilüfer çocuk kampları ile çocukların sosyalleşme süreçlerinin kalitesini yükselteceğiz.”

NİLÜFER MODERN VE KAPALI SEMT PAZARLARI

“Güvenli ve konforlu alışveriş imkânı sunan kapalı Pazar alanlarını Nilüfer’in tümünde yaygın hale getireceğiz.”

NİLÜFER BÖLGESEL TANZİM SATIŞ MARKETLERİ

“Bölgesel tanzim satış marketleri ile kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkânı sunacağız. Emekli ve üniversite öğrencimize bu marketlerde indirimli alış-veriş imkânı sağlayacağız.”

EVDE BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER

“365 gün 7/24 hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz. Yaşlı ve bakıma muhtaç tüm komşularımıza evde bakım hizmetini 7 gün 24 saat vereceğiz.”

KADIN GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL’YE VARAN HİBE

“Girişimci tüm kadınlarımızın ilk girişim deneyimine 100 Bin TL’ye varan hibe ile destek olacağız.”

SOKAK HAYVANLARI BAKIM MERKEZİ

“Sokak hayvanları için modern bakım merkezi kurarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet vereceğiz.”

NİLÜFER TİNYVET PROJESİ

“Mobil hayvan bakım merkezimizle sokak hayvanlarının aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemlerini aralıksız sürdüreceğiz.”