AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Alevi Kültür Derneği Bursa Şubesi Ataevler Cemevi’ni ziyaret etti. Konuşmasında Hacı Bektaşi Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözüne atıfta bulunan Çolak, “Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir” dedi.BURSA (İGFA) - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Alevi Kültür Derneği Bursa Şubesi Ataevler Cemevi’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Çolak, Türkiye’yi yeni yüzyılına hazırlarken toplumun tüm kesimleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği güçlendirecek, gönül köprüleri kurulması gerektiğine işaret etti.

“Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz” diyen Çolak, Hacı Bektaşi Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözünü örnek gösterdi.

Çolak; “Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur, ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir” diye konuştu.

Alevi Kültür Derneği Bursa Şube Başkanı İsmail Kılıç ise konuşmasında AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Alevilerin sosyal hayata yönelik sorunlarını dile getiren Kılıç, özellikle gençlerin istihdamına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.