Cem Bölükbaşı F1’e en yakın seri Super Formula’da bu hafta sonu piste çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Cem Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile Super Formula serisinde yarışmaya hazırlanıyor.

7 – 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek sezonun ilk yarış hafta sonu, cuma günü düzenlenecek antrenman seansıyla başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri ise 2 ayrı yarış gerçekleştirilecek.

Pilotlar, her iki gün de sıralama seansına çıkacak ve büyük yarışta çizgiyi en önde geçen olmak için mücadele edecekler. Cem Bölükbaşı’nın aracında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunuyor.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Formula 1'e en yakın seri olarak kabul edilen Super Formula’da yarışmaya hazırlanıyor.

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES, Kuzu Grup ve TEM Agency’nin yanı sıra CK Architecture, Gentaş Kimya, Neogen ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

PİLOTLAR CUMA GÜNÜ ANTRENMAN SEANSINDA

Pilotlar piste ilk olarak 7 Nisan Cuma günü TSİ 07.40 – 09.10’da yapılacak antrenman seansıyla çıkacak. 8 Nisan Cumartesi günü TSİ ile 03.20 başlayacak ve 3 turdan oluşan sıralama seansının ardından yine TSİ ile 08.15’te büyük yarış gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONA SFGO UYGULAMASI ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Fuji Uluslararası Yarış Pisti veya Suzuka Pisti gibi Japonya’nın ikonik pistlerinin de yer alacağı Super Formula serisini izleyiciler SFgo uygulaması üzerinden takip edebilecek. 7 Nisan günü başlayacak turnuva 29 Ekim Pazar günü sona erecek.