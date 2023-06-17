Super Formula’da ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Japonya’daki Sportsland SUGO Pisti’nde yarışa çıkacak.2,1 milyon kilometrekare alan üzerine kurulu pistte düzenlenecek ve 51 turdan oluşan yarış ise pazar günü 08.30’da koşulacak. 13 viraja sahip 3.7 kilometrelik pistte yapılacak yarış, serinin resmi uygulaması SFgo’nun yanı sıra S Sport Plus’tan da canlı yayınlanacak.

Cem Bölükbaşı “Hedefim çaylak sezonumda daha fazla puan elde ederek hem klasmanda üst sıralara çıkmak hem de daha fazla deneyim kazanmak. Bu seride ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyım ve Türkiye’yi onlara göstermekten mutluluk duyuyorum. Son olarak aracımıza #GoTürkiye logosunu ekledik ve umarım ülkemizin turizm markası olma yolunda Japonya’da benim de bir katkım olur.”

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, Super Formula serisindeki beşinci yarışına bu hafta sonu çıkacak. Super Formula’daki ilk sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Cem Bölükbaşı’nın 5 puanı bulunuyor.