Kocaeli'de özel gereksinimli öğrencilerin hayata hazırlandığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Yaşam ve Doğa dersleri de başladıKOCAELİ (İGFA)- Engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla pek çok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni bir dersi daha hayata geçirdi.

Yaşam ve Doğa dersi altında özel gereksinimli öğrenciler; sera, ev içi güvenlik becerileri, toplumsal hayatta güvenlik becerileri ve sağlık bilgisi başlıklarında eğitim alacak.

MEVSİMİNE UYGUN SEBZE MEYVE

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler organik tarımla uğraşarak rehabilite edilmekte. Merkezin bahçesinde 310 metrekare 2 adet sera yer alıyor. Toprakla uğraşan öğrencilerde bir rahatlama gözlemlediklerini ifade eden yetkililer meyve sebze yetiştiriciliğinin yanında mevsimlere göre kurum peyzajında kullanılmak üzere çiçek yetiştiriciliği, el sanatları atölyesinde teraryum yapımında kullanılmak üzere sukulent yetiştiriciliği gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Mevsimine göre serada yetiştirilen marul, salatalık, biber, domates, patlıcan, lahana, fasulye gibi meyve ve sebzeler için özel gereksinimli öğrenciler tarafından dikim, sulama, hasad işleri yapılıyor. Büyük keyif aldıkları gözlemlenen öğrenciler, hasat ettikleri sebze ve meyveleri birbirlerine ikram ediyor. Özel gereksinimli bireylere mesleki eğitimler vermek yoluyla istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanması seracılık dersinin en önde gelen amaçlarından.

Öğrencilerin hayata hazırlandığı ev içi ve toplumsal hayatta güvenlik derslerinde ise güvenlik becerileri, günlük hayatlarında trafikte, evde ve olası kazalarda kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretilmekte. Bu dersler kapsamında zihinsel yetersizliğe sahip yetişkin bireylerin günlük hayatlarında gerçekleşebilecek ufak kazalarda kişisel güvenliklerini sağlayabilmeleri; doktor muayenesi ve hastalık durumlarında kendi sağlık durumlarını bildirebilmeleri, sağlık muayenelerinde işbirliği yapmaları ve temel ilkyardım becerilerini edinmesi amaçlanıyor. Engelli bireylerin fırsat verildiği takdirde birçok faaliyette bulunabileceklerini aktaran yetkililer, vatandaşların Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili 335 32 49 nolu telefondan detaylı bilgi alabileceğini belirtti.