İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğine katıldı. Roman yurttaşların eşit ve adil bir yaşam hakkına sahip olmaları için çalışacaklarını ifade eden Başkan Tugay, “Mücadelenizde yalnız değilsiniz. Hep birlikte bu adaletsizliği, eşitsizliği gidereceğiz. Yüzlerinizden gülümseme eksik olmasın” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Roman yurttaşların eşit haklara sahip olabilmesi için sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde “Cemil Başkan sen bizim her şeyimizsin”, “Ege Mahallesi seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

“İzmir'i kültürel zenginliği ile seviyoruz” Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmaları sırasında Roman mahallelerini ziyaret ettiğini ve yurttaşlara bir takım sözler verdiklerini hatırlattı. Bu sözleri yerine getireceklerini ifade eden Başkan Tugay, “Aklımız, kalbimiz sizlerle. Tüm İzmir ile...İzmir'in tüm insanları ile...Sözlerimizi, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın. İzmir pek çok farklı kültürü, toplumu, ülkemizin her köşesinden insanı barındıran büyük bir şehir. Biz İzmir'i bu haliyle seviyoruz. İçerisinde barındırdığı bu kültürel zenginliği seviyoruz” dedi.

Yapacakları çalışmaları anlattı Romanların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Tugay, “Roman kardeşlerimiz yaşam içinde bazı adaletsizliklere maruz kaldı. Doğdukları andan itibaren içinde bulundukları ortam onların kendilerini geliştirmeleri için yeterli olanakları sağlamıyor. Bu adaletsizliği gidermek adına yapacağımız çok şey var. Çocuklarımız, gençlerimiz, masum insanlar bize emanet. Onları yaşama hazırlamak için üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızın eğitim almaları için onlara imkanlar sunacağız. Gençlerimizin iş sahibi olmaları için çalışacağız. Sahip oldukları yetenekleri göstermeleri için yanlarında olacağız” dedi.

“Adaletsizliği ve eşitsizliği birlikte gidereceğiz” Romanların sosyal alanda ve iş yaşamında var olmaları, yetenekleri doğrultusunda üretmeleri için çalışacaklarını söyleyen Tugay, “Buranın en büyük zenginliği sizlersiniz. Sizlerin yanında olmak da bizim için bir onur. Geleceği birlikte kuracağız. Sizler mücadelelerinizde yalnız olmayacaksınız. Bizim sevdiğimiz kadar bu şehri sevin. Bizim sahip çıkmaya çalıştığımız kadar siz de bu şehre sahip çıkın. Bize güvendiğinizi görüyorum, hissediyorum. Aynı sevgi ve güven bizde de var. Birlikte bu adaletsizliği, eşitsizliği gidereceğiz. Yüzlerinizden gülümseme eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

“Eşit yurttaşlık hakkı için çalışacağız” Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da Roman yurttaşlar için 8 Nisan'ın farkındalık günü olduğunu belirterek, “Adil kent, eşit yurttaşlık hakkı için çalışacağız. Bir ülkede yaşayanların, kendilerini eşit yurttaş olarak hissetmeleri, olmazsa olmazımız. Roman yurttaşlarımızın da istihdam ve kent hakkında, kenti kullanmada kendilerini eşit hissetme, eşit olma talepleri çok saygıdeğer. Bu talebin yerine getirilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Eskiden 8 Nisan'ı yalnız kutlardık” CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ise yıllarda 8 Nisan'ı yalnız kutladıklarını ifade ederek, “Biz yıllar önce 8 Nisan'ı 5 kişi ile kutlardık. Şimdi yüzlerce Roman yurttaşla birlikte kutluyoruz. Şimdi yanımızda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay var. Geldiğimiz süreç bizim için çok değerli. Yapacağınız çalışmalar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.