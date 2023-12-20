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Çene hareket ettirildiğinde klik sesleri, ağzı tamamen açmada zorluk, ağız açıldığında çenenin kilitlenmesi ve ağrı gibi durumlara işaret eden uzmanlar, bu faktörlerin çene eklem rahatsızlıklarının belirtilerinden olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, çene eklem rahatsızlıklarına ilişkin bilgi verdi.

“Ağzınız eskisi kadar açılmıyorsa sebebi çene eklem rahatsızlığı olabilir.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Üçem, temporomandibular eklemin (TME) çene kemiğini kafatasına bağlayan kayan bir menteşe gibi hareket ettiğini, çenenin her iki tarafında da bir eklem olduğunu, çene eklem bozukluklarının çene ekleminde ve çene hareketini kontrol eden kaslarda ağrıya neden olabildiğini anlattı.

AĞIZ AÇILDIĞINDA ÇENENİN KİLİTLENMESİ DE BİR BELİRTİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Üçem, çene eklem bozuklukları belirtilerini, “Çene, kulak ve şakak çevresinde ağrı, çene hareket ettirildiğinde klik sesleri, şakakların çevresinde baş ağrısı, ağzı tamamen açmada zorluk, ağız açıldığında çenenin kilitlenmesi, çiğnerken ve stresli hissedildiğinde daha kötü olabilen ağrı...” şeklinde açıkladı.

Çene eklem bozukluklarının iyi bir gece uykusunu engellediğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Üçem, çene eklem bozukluklarına neyin sebep olduğunu da şöyle anlattı:

“Çoğu durumda, çene eklem bozukluklarına neyin neden olduğu bilinmemektedir. Çene veya eklem travması rol oynayabilir. Çene eklem bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilecek başka sağlık durumları da vardır. Bunlar; artrit, eklemin erozyonu (aşınması), dişlerin alışılmış gıcırdatma veya kenetlenmesi, doğumda mevcut olan yapısal çene sorunları ve büyüme bozukluklarıdır.”

SAKIZ VE SERT YİYECEKLERDEN KAÇININ.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, çene eklem bozukluklarına karşı alınabilecek önlemlere de dikkati çekti.

Çene eklem bozukluklarından kaynaklı şikayetlerinizi hafifletmek veya tamamen kaçınmak için önerilerde de bulunan Üçem, "Yumuşak yiyecekler yiyin, şişmeyi azaltmak için buz kullanın, çene hareketlerini azaltın, sakız ve sert yiyeceklerden (kurutulmuş dana eti gibi) kaçının, stresi azaltmak için önlemler alın ve çene hareketini iyileştirmeye yardımcı olmak için çene germe egzersizlerini kullanın" diye konuştu.

Belirtilerin hafiflememesi durumunda doktorun durumun ciddi bir tedavi gerektirdiğine karar verebileceğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Üçem, “Botox enjeksiyonları bu tedavilerden biridir. Tipik olarak, bu enjeksiyonlar ağrılı tetik noktaları veya kronik diş gıcırdatma için yapılır. Çok nadir durumlarda, doktorunuz durumunuzu tedavi etmek için ameliyat önerebilir. Prosedürler şunları içerebilir; ısırığınızı iyileştirmek ve dişlerinizi hizalamak için düzeltici diş tedavisi, eklemden sıvı ve kalıntıları gideren artrosentez, eklemi değiştirmek için ameliyat.” dedi.