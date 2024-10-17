Kardeş şehir protokolü imzalamak üzere İnegöl’e gelen Cenon Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron ve beraberindeki heyete, şehrin kültürünü tanıtmak adına İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından özel bir gece düzenlendi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 10 yıl önce başlattığı kültürel iş birliğinin ardından, gelişen ilişkiler neticesinde Kardeş Şehir ilişkisi kurulması kararlaştırılan Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon şehrinden Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron Başkanlığında bir heyet İnegöl’e gelmişti. 3 gün boyunca İnegöl’de bir dizi ziyaret ve incelemeler yapan heyet ile Çarşamba günü Kardeş Şehir protokolü imzalandı. Kardeş Şehir Cenon’un temsilcilerine Çarşamba akşamı da İnegöl’ü tanımaları için özel bir program tertip edildi.

İNEGÖL DÜĞÜNLERİ CANLANDIRMASI SAHNEYE TAŞINDI

İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnegöl’ün kültürünü, örf, adet ve geleneklerini tanıtıcı bir organizasyon düzenledi. İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu tarafından hazırlanan İnegöl düğün adetleri canlandırması, kültürümüzün vazgeçilmez değeri Karagöz gölge oyunu ile İnegöl’ün tanıtım filmlerinin yer aldığı gecede, konuklara İnegöl tüm yönleriyle tanıtıldı.

Düzenlenen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte; Cenon Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron, eşi Nathalie Egron, Cenon Belediyesi Kentsel Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cihan Kara, Halkla İlişkiler, Arabuluculuk, Kadın Erkek Eşitliği, Irkçılık ve Vatandaşlık alanlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Hurizet Gunter, Personel ve ERASMUS konularıyla ilgilenen yetkili Aude Madeleine, Kültür Müdürü Monsieur Dagobert ve Hukuk İlişkileri ve Vatandaşlık konularıyla ilgilenenen yetkili Mathieu Régis katıldı. Konuklar İnegöl kültürünü anlatan gösterileri ilgiyle takip etti. Renkli görüntülere sahne olan programda, Cenon heyeti İnegöl’ün adetlerini öğrenmiş oldu.