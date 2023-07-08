Dövizde yükseliş trendinin sürmesi ve yurt dışından gelen cep telefonları izin harcının 20 bin TL‘ye çıkması teknoloji sektörünü derinden etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve yeni gelen izin harçlarındaki artış özellikle telefon pazarında iç pazarda hareketli günlerin yaşanmasına neden olacak. Teknoloji ürünlerinde son 6 ayda ortalama yüzde 40’lık bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken Kiralabunu‘nun Kurucu Ortağı Sinan Ventura, yurt dışı izin harcının yükselmesiyle iç ve dış pazarda fiyat dengesizliklerinin giderildiğini belirtti.

Ventura,”Kayıt dışını önleyen bu hareket sonrasında talebin canlanmasını bekliyorum. Fiyat yükselişi iç talebi bayağı daraltmıştı. Kararla birlikte kiralama ve yenilenmiş cihaz talebinde hareketlenmeyi çok net göreceğiz. Kiralamaya talep en az yüzde 40 artış gösterir“ dedi.

Son gelişmelerin kiralamanın önünü açtığını vurgulayan Ventura, özellikle işlerini teknolojiyle devam ettirmeye ihtiyaç duyanlar, uzaktan çalışanlar, öğrenciler, kurumsal şirketler özellikle kobilerde kiralama talebinde artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Sinan Ventura, kiralamaya yönelimin yüzde 55’in üzerindeki enflasyonda kullanıcılara yüzde 35’in üzerinde tasarruf sağladığına da vurgu yaptı.