Roca Grup, 84 fabrikası ve 2021 yılında ulaştığı 34,8 milyon adetlik üretimi ile dünya devi seramik sağlık gereci üreticileri arasında ilk sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan Roca Grup; Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'daki üretim tesisleri ve 2021 yılında imza attığı 34,8 milyon adetlik üretimi ile dünyanın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi olduğunu kanıtladı.

Dünyanın önde gelen seramik sektörü dergilerinden Ceramic World Review’un her yıl seramik sektörünün tüm oyuncuları ile gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırmanın 2021 sonuçları, Roca Grup’un kendi sektöründe dünya devleri arasındaki en büyük üretici olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Roca, Laufen, Celite, İncepa, Parryware, Jika, Ying markaları ile faaliyet gösteren Roca Grup, 84 üretim tesisi ile alanındaki en büyük üretici niteliği kazandı. 2021 mali yılını 2020'ye göre yüzde 21,9’luk artışla, 2 milyar 53 milyon euro ciroyla kapatan Roca Grup, Ağustos 2021'de karo bölümünü Meksikalı Lamosa Group'a satmıştı.