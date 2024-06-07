Edirne'nin Enez ilçesi Çeribaşı Köyü'nde Kiraz Hasat Şenliği bugün (7 Haziran) yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl 2. Düzenlenecek program bugüngünü köy meydanında gerçekleştirilecek.

Enez Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç ve üreticiler evsahipliği yapacak.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, yapılacak olan Kiraz Şenliği Hasat'ına tüm yöre halkını davet etti.

Öte yandan kiraz üreticisi ve Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç yaptığı açıklamada; "Geçen yıla göre, Şubat ayında havaların iyi gitmesi nedeniyle, %80 verim kaybı yaşadık. 500 dekar kiraz ekilişimiz var 60-70 ton kiraz bekliyoruz. Geçen yıl 300-400 ton civarında ürün aldık. Bu yıl ihracatçı firmalar da kiraz almayacak, kendimiz iç piyasaya satacağız. Maliyetler yükseldi, 800-1000 TL. İşçi yevmiyesi veriyoruz 40-45 liraya kirazın maliyeti var. Bizler de 50-60 liradan satacağız bu yıl üretici ancak masrafını karşılar." dedi.

Çeribaşı Kiraz Hasat Şenliğinde katılımcılara kiraz ikramında da bulunulacak.