Eskişehir’de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ve yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre söz konusu şüphelilerin yakalanması için ekiplerce, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan aranan S.Y. isimli şüpheli ile silahla tehdit suçundan aranan K.O., yakalanarak ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ve Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.