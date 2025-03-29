Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde "Çeşme Damla Sakızı" üretimini artırmak ve geliştirmek için önemli projeler yürütüyor. 2010 yılında 1000 adet olan sakız ağacı sayısı, yapılan çalışmalarla 2024 yılında 30.000’e yükseldi. Ayrıca 50.000 adet dikime hazır sakız fidanı bulunuyor.İZMİR (İGFA) - Sakız ağacı, susuzluğa ve yangına dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda toprağı koruyarak erozyonu önlüyor. Dünyada orijinal damla sakızı ağaçları sadece Yunanistan’ın Sakız Adası ve İzmir’in Çeşme ilçesinde yetiştiriliyor.

Üretim Nasıl Yapılıyor?

Sakız ağaçları, özel bir teknik olan havai köklendirme yöntemiyle çoğaltılıyor. Bu yöntemle her yıl 100-150 fidan elde ediliyor. Yeni dikilen fidanlar 5-6 yıl sonra ilk ürünlerini vermeye başlıyor. En yüksek verim ise 10-70 yaş arasındaki ağaçlardan alınıyor. Her ağaçtan yılda 350-500 gram reçine elde edilebiliyor.

Sakız Hasadı Nasıl Yapılıyor?

Hasat genellikle Temmuz ayında başlıyor ve Ekim ayına kadar devam ediyor. Ağaç gövdelerine özel bir çizim işlemi uygulanarak reçine akışı sağlanıyor. Toplanan reçineler temizlenip kurutulduktan sonra saklanıyor ve işlenmeye hazır hale getiriliyor.

Kullanım Alanları

Çeşme Damla Sakızı; sakızlı kahve, sakızlı dondurma, sakızlı kurabiye, sakızlı limonata gibi birçok gıda ürününde kullanılıyor. Ayrıca kozmetik ve tıbbi alanda da önemli bir yere sahip. Özellikle mide rahatsızlıkları için dünya çapında büyük bir ilgi görüyor.

Yeni Projeler Ve Gelecek Hedefleri

Çeşme’de sakız üretim alanları genişletiliyor. 750 dekarlık alanda sakız ağacı dikimi yapıldı. İlçede üç büyük plantasyon alanı oluşturuldu.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sakız ağacı dikim projeleri devam ediyor. 2000 adet sakız ağacı dikilmesi hedefleniyor. Bu projeyle KKTC’nin damla sakızı ihtiyacı karşılanacak.

2024 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından “Çeşme Damla Sakızı” coğrafi işaret belgesi aldı. Şimdi ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için süreç devam ediyor.

Gelecek hedefimiz, 2030 yılına kadar yıllık üretimi 5 tona çıkarmak ve Türkiye’nin damla sakızı ithalatını sona erdirerek ihracat yapabilir hale gelmektir.

Değerlendirme Toplantısı

Çeşme Damla Sakızı projesiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ve ilgili personel katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Çeşme Damla Sakızı, bölgemiz için büyük bir değerdir. Yaptığımız çalışmalarla hem üretimi artırmayı hem de bu değerli ürünü dünya pazarına taşımayı hedefliyoruz. Tarım teşkilatımız ve üreticilerimizle birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu projelere desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ise projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Çeşme Damla Sakızı’nı dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız sürecek!