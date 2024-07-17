İzmir'de Çeşme Belediyesi, Ilıca Büyük Plajı'nda başlattığı rampa düzenleme çalışmaları kapsamında yeni bir engelli rampasını daha tamamladı. Belediye ayrıca plajlar ve bölgedeki büfelerin temizlik ile genel bakımlarını da sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yerel belediye bünyesindeki Fen İşleri ekipleri, ilçenin güzelliklerini herkesin erişimine sunmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Ilıca Büyük Plajı’nda başlatılan rampa düzenleme çalışmalarına katılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ekiplerin, mevcut engelli rampasını yenileyerek, bir engelli rampası daha eklediğini söyledi. Başkan Denizli, büfelerin boya, plajların temizlik ve genel bakım faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu arada Çiftlik Mahallesi 85. Sokak’ta, kaldırım ve yol çalışmaları, bordür ve parke taşı döşemesi çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Denizli, "İZSU ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri ekiplerimizin iş birliğiyle başlattığımız yol çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimizden bilgi aldık ve komşularımızla sohbet etme fırsatı bulduk. Mahallelerimizin tüm problemlerini çözmeye kararlıyız" diye konuştu.