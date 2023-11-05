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110 kilometrelik Salcano Parkuru’nu erkeklerde Rise Performance Club’tan Aydın Köfteci 3 saat 6 dakika ile birinci tamamlarken, Özge Uzun 3 saat 22 dakika ile kadınlar birincisi oldu.İZMİR (İGFA) - Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 2023’de nefes kesen iki parkurunun da birincileri belli oldu.

Yeryüzündeki Cennet Çeşme’nin masmavi denizi ve rengarenk, huzurlu doğası eşliğinde kıyasıya mücadele içinde geçen yarışın kayıt ücretleri, Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk sayesinde, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu. Yarışın yedinci yılında üç binden fazla çocuk bisiklet hayaline kavuştu. Hatay İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile Veloturk Grand Fondo Çeşme by Salcano’da çocuklar için yarıştı.

12 ÜLKEDEN 829 BİSİKLETÇİ PEDAL BASTI

Organizasyon başarısı ve doğal güzelliklerle dolu parkurlarıyla amatör bisikletçilerden yoğun ilgi gören Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 2023’de 12 ülkeden 829 bisikletçi parkura çıktı. Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour® takvimine alınan, Uluslararası Bisiklet Birliği- (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano yarışının 110 km’lik Salcano Parkuru ve 63 km’lik Toyota HYBRID Parkuru’nda erkekler ve kadınlarda birinciler şöyle oldu:

Çeşme Adliyesi’nden başlayarak, Çeşme’nin büyüleyici manzarasıyla devam eden 110 kilometrelik Salcano Parkuru’nu erkeklerde Rise Performance Club’tan Aydın Köfteci 3 saat 6 dakika ile birinci tamamlarken, Özge Uzun, 3 saat 22 dakika ile kadınlar birincisi oldu. 110 km Pro erkekler kategorisinde Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü’nden Ömer Cumhur Boyraz 3 saat 9 dakika ile birinci oldu.

Salcano Parkuru (110 km) Kadınlar İlk 3: 1. Özge Uzun-341Triatlon 3:22:51.24

2. Şeniz Pamuk-Rise Performance Club 3:29:50.41

3. Selen Eryüce-Rise Performance Club 3:47:29.65

Salcano Parkuru (110 km) Erkekler İlk 3: 1. Aydın Köfteci - Rise Performance Club 3:06:08.52

2. Arda Tekirdağ- Team ISS Academy 3:09:12.46

3. Ataman Şekerci- Nashira Cycling Team 3:09:13.03

Salcano Parkuru (110 km) PRO Erkekler İlk 3: 1. Ömer Cumhur Boyraz-Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 3:09:15:98.

2. Taha Eren Coşgun-Toyota 3:12:55.02

3. Mani Farajisafiloo-Faraz Academi) 4:00:12.27

Toyota HYBRID Parkuru (63 km) Kadınlar İlk 3: 1. Valeriya Vildan Mutlu 1:52:10.52

2. Aylin Karanfil 1:59:09.39

3. Özlem Korkmaz- Ata Yahşi Spor Kulübü 2:02:42.54

Toyota HYBRID Parkuru (63 km) Erkekler İlk 3: 1. Deniz Örnek-Toyota Kulübü 1:39:32.99

2. Antonis Tsoukalochoritis- Skinos Sycling Team 1:40:47.53

3. Cengiz Güner-Asperox Bikepedia Racing Team 1:41:20.02

Paralimpik B (63 km) İlk 3: 1. Taşkın Özgür, Fatih Söylemez- Eşpedal Derneği 2:14:19.40

2. Taner Titiz, Burhan Kızıltaş- Eşpedal Derneği 2:47:37.51

3. İsmail Avcı, Emirhan Kurt - Eşpedal Derneği 3:08:18.10

Paralimpik C (63 km) İlk 3: 1. Ercan Aktağ-Extrem Yok Grubu 1:52:15.94

2. Ali Temur- Sosyal Bisiklet Grubu 2:03:45.50

3. Mehmet Bağcı - Velostrom 2:45:00.16

