Yenişehir 307 Sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatifi hasatla birlikte ortaklarından ayçekirdeği alımlarına başladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yağlık ayçiçeği eken çiftçiler, hasat ettikleri ürünlerini ortağı olduğu Yağlı Tohumlar Kooperatifi’ne teslim etmeye başladılar

Ayçiçeği alım fiyatının mümkün olduğunca yüksek belirlenmesi için gerekli girişimleri yaptıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, “Tarımda bu sezon oldukça sıkıntılı geçti. Tüm meyve sebzelerde aşırı sıcaklardan kaynaklanan verim düşüklüğü görülürken, alıcı çıkmaması da sıkıntıyı daha da artırdı. Bunu göz önüne alarak Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ile girişimler başlattık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nda yağlık ayçiçeği alım fiyatının olabildiğince yüksek belirlenmesi için çaba gösterdik. Geçen sezon 15 TL olan alım fiyatı bu yıl 20 TL olarak açıklandı. Geçen yıl 1 TL olan kilo başı destekleme primi ise bu yıl 2 TL 25 kuruşa yükseltildi” dedi.

Bakanlıkların yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde şartlar zorlanarak uygun alım fiyatı belirlenmesini aksi halde yağlık ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerin küstürüleceği vurguladıklarını anlatan Çetin, “Yenişehir Ovası’nda çiftçilerimizin diğer ürün ve meyvelerden elde ettikleri kazançla kıyasladığımızda ayçiçeğinden elde edeceği kazanç daha yüksek olacak. Ortaklarımızın zor şartlarda da olsa kazanç elde etmesi bizleri de memnun etti” diye konuştu.

İlçede bu sezon yetiştirdikleri diğer sebze ve meyvelerin satış fiyatlarına göre ayçiçeğine kilo başına biçilen 20 TL fiyattan memnun olduklarını belirten çiftçiler, aşırı sıcak havalar yüzünden verim düşüklüğüne dikkat çektiler.

Yenişehir’de bu sezon toplam 22 bin dönüm alana ekimi yapılan ayçiçeğinden 4 bin ton rekolte bekleniyor.