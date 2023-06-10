Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk ziyaretini Bingöl'e yapacak.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)

Pazar günü saat 13:00’de Bingöl Kültür Park’ta gerçekleştirilecek halk buluşması için Bingöl’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın havalimanında karşılanmasının ardından Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Arıkan toplantıya davet ediyor Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Twitter ‘da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletvekillerimiz Sayın Feyzi Berdibek ve Sayın Zeki Korkutata ile birlikte vatandaşlarımızla buluşuyoruz. “