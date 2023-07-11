Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şubat ayında yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin maliyetinin 104 milyar doları bulduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şubat ayında yaşanan depremlerin kamu harcamalarında ciddi artışa neden olduğunu belirterek, depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulduğunu kaydetti. Yılmaz, 'ek bütçe yapılabilir' hükmünden hareketle hazırlanan ek bütçenin Yüce Meclisin takdirine sunulduğunu duyurdu.

2023 yılı Merkezi Yönetim Ek Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine uzun yıllar görev aldığım TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladıkları sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı bütçe hedef ve tahminlerinin 2022 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünüm ve beklentilerimiz çerçevesinde belirlendiğine dikkati çekerek, "Ancak küresel düzeyde sürmekte olan yükselen enflasyon, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalı seyir ve Rusya-Ukrayna savaşı, makroekonomik görünüm ve varsayımlarda çok büyük değişimlere yol açtı. Özellikle Şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaralarının sarılması çabaları, kamu harcamalarında ciddi artışa neden oldu. Depremin yol açtığı yıkımın maliyeti yaklaşık 104 milyar doları bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1678723447608815617

Küresel belirsizlik ve risklerin devam ettiği bir ortamda, yüzyılın en büyük afetlerinden birinin de yaşanmış olmasıyla, bütçemizdeki mevcut ödeneklerin dağılımı ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla bütçemizde revizyona gitme ihtiyacı hâsıl olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Bizler bu ek bütçeyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; depremden etkilenen illerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldırmayı, çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, emeklimizin yanında olmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal desteklerle yanlarında olmayı ve ülkemizin kalkınma potansiyeline katkı sağlayacak eğitim ve sağlık başta olmak üzere altyapı yatırımlarını daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Anayasanın 161. maddesi çerçevesinde, 5018 sayılı Kanunun 19. maddesinde yer alan kanunla ek bütçe yapılabilir hükmünden hareketle hazırlanan Ek Bütçeyi Yüce Meclisin takdirine sunduklarını belirten Yılmaz, ek bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.