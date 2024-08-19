Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en uzun menzili ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vuran ATMACA ile gurur duyduklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ROKETSAN tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yapan Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin gurur verici gelişmeleri destekledi.

Yılmaz, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı desteği ve liderliği ile milli ve yerli savunma sanayinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünler ile yolumuza devam ediyoruz. Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Roketsan başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile “Çelik Kubbe” projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1825494534052016441