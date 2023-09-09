Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize Belediyesi'nin Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim tesisi projesini ve Belediye Blokları Kentsel dönüşüm projelerini takdir ederek, bu projelerin tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek çalışmalar olduğunu söyledi.RİZE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize ziyareti kapsamında Ticaret Borsasında düzenlenen "Rize İş Dünyası Buluşması" toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz burada yapmış olduğu konuşmada, Rize Belediyesi'nin geliştirdiği Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi çalışmasının tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Geçmişte çay çöpünden nasıl kurtuluruz, nasıl imha ederiz diye düşünürken şimdi o bir hammaddeye, bir girdiye dönüşmüş durumda. Buna biz döngüsel ekonomi diyoruz. Bir sektörün çıktısı olan ve atılma konumunda olan ürünler bir başka sektörün girdisine dönüşüyor. İşte döngüsel ekonomi budur. Bir taraftan çevreyi korumuş oluyorsunuz, bir taraftan da girdi maliyetlerini düşürüp, daha rekabetçi bir ekonomik yapı oluşturuyorsunuz. Türkiye’nin işte bu tür projelere çok ihtiyacı var. Bu tür projelerin sayını inşallah çok daha arttırırız.” dedi.

Belediye Blokları Kentsel Dönüşüm Projesinin de örnek bir çalışma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Tebrik ediyorum gerçekten çok örnek bir çalışma olmuş. Yayalaştırılmış bir alanda ofis binaları ve altına ticari açık avm şeklinde bir yapılanma. İnşallah örnek olur, başka bölgelerimizde de böyle projeler görürüz.” diye konuştu.

Rize İş Dünyası Buluşması’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yılmaz'a eşlik ettiler.