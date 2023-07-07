Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) in daveti üzerine Eskişehir’e gelen çevre aktivistler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesini inceledikten sonra Kütahya yolu üzerindeki Orman Fidanlığını gezdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Derneği yöneticelerinin de eşlik ettiği inceleme gezisinde Orman Fidanlığındaki ağaçların neden kesildiğini Esçevder üyeleri ve yöneticilerine sorduklarında yöneticilerin çevre aktivistlerine verecek cevapları olamadı.

Ormandaki ağaçların kesilmesine şahit olan çevre aktivistleri Orman Fidanlığında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yurt dışından gelen çevre aktivistlerinin Eskişehir’e gelmesi ve 6 haftalık bir proğram dahilinde çevreyi incelemek için bir fırsat gören Pakistan’dan Narimaan Asim ve Fareha Falak, Tunus’dan Mauna Baussaada ve tercüman Huriye Melike Şener ‘e “ İklim krizinin tüm dünya’yı etkilediği günümüzde küresel olan krizin çözümünün de küresel ölçekte olacağına dikkati çekmek istedik. Krizin temel nedeni küresel ölçekte iklim değişikliği ve buna yol açan doğanın tahrip edilmesidir. Doğa ya sahip çıkmak temel görevimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Çevre Derneği (ESÇEVDER) yönetimi ise, ağaçların bilinçi/bilinçsiz şekilde kesilmesi, nükleer santral ve kömürlü santral anlaşmaları geleceğimizi tehdit etmeye, madenlerin vahşice talanı, taşocaklarının son derece keyfi ve bilim dışı plansız uygulamaları ile orman alanlarını yok edilmesinin küresel iklim krizine davetiye çıkaran uygulamaların devam etmemesi gerektiğine vurgu yaparak, ormanları korumaya davet etti.