Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Bu Sese Kulak Ver teması ile Çevreden Gelen Sesler Konseri düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Uzun süredir Türk Halk Müziği konserine hazırlanan Çevre Derneği Korosu 25 Haziran saat 20.00 de Yunusemre Kültür Merkezi'nde seyircileri ile 3. kez buluşacak.

Ücretsiz düzenlenen konser için çağrıda bulunan Eskişehir Çevre Derneği Şef Muharrem Atabay’ın önderliğinde ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç’un liderliğindeki konsere Çevre Derneği üyeleri başta olmak üzere doğaya sahip çıkan veya çıkabilecek çevre dostlarını konsere davet etti.

Dernek tarafından paylaşılan mesajda "Çevremizin talan edildiği, neredeyse kazılmadık yer kalmadığı ve iklim krizinin ayak seslerinden daha fazlasını hissettiğimiz şu günlerde çevremizi korumamızın önemi daha da artarak devam etmekte olup, her geçen gün bir öncesini aratır hale gelmişken doğamızı, toprağımızı, suyumuzu ve vatanımızı korumamızın önemi daha ön plana çıkmaktadır. Bu bilinç ile Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak havamızı, toprağımızı, Porsuk çayımızı, Sakarya nehrimizi korumamızın önemine dikkat dikkat çekmek için Konserimize çevre dostlarımızı beklediğimizin altını çizerek, toprağıma, havama ve suyuma dokunma diyoruz." ifadeleri kullanıldı.