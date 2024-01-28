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Konuya dair İl Özel İdaresi'nden verilen bilgide atıkların doğaya karışmasını engellemesi, hacminin kolayca arttırılabilmesi, kısa sürelerde kurulumunun gerçekleşmesi ve mevsim şartlarından etkilenmesi gibi özelliklere sahip modüler foseptik depoların kurulumuna devam edileceği belirtildi.

İlk uygulaması Bozüyük İlçesi Kuyupınar köyünde gerçekleştirilen modüler foseptik depolar bir çok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Efeler Belediye Başkan Adayı Pehlivan:” Depreme karşı gerekli tüm önlemler alınacak”

Efeler Belediye Başkan Adayı Pehlivan:” Depreme karşı gerekli tüm önlemler alınacak”

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi'nin köylerdeki hayat kalitesini arttıran ve çevre dostu uygulamalara dönük çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde, içme suyu depolarının ardından modüler foseptik depolar da inşa edilmeye başlandı.

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