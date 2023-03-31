Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten, bilinçsiz atıkların çevrede büyük hasara yol açtığını belirterek, "Türkiye başka ülkelerin çöplüğü değil" mesajı verdi.Tuçe ŞİMŞEK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten, ülke genelinde çevre hareketi olarak başlayan ve ardından çıkarılan yönetmeliklerle yasal boyut kazanan ‘Sıfır Atık’ konusunda bilgiler verdi.

“DOĞRU ATIK YÖNETİMİ VE FARKINDALIK ŞART”

Doğru atık yönetimi uygulamasının öneminden bahseden Şube Başkanı Sevim Yürüten, bilinçsiz atılan atıkların hem doğa, hem de çevrede hasarlara sebep olduğuna dikkati çekerek, "Doğa hızımıza yetişemiyor. Ulusal atık yönetim eylem planları yüzde 35 civarında ve bu yetersiz bir rakam" dedi.

Sıfır karbon hedeflerinin planlanması zorunluluğuna dikkati çeken Yürüten, "2053 yılında sıfır karbondan bahsediyoruz. Tüm dünya bu plan doğrultusunda ilerliyor. Ama bizim bu hedeflere ulaşmamız adına hedeflerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü atıkları azaltmak demek; tükettiğimiz suyu, enerjiyi ve hammaddeyi azaltmak demek” diye konuştu.

“TÜRKİYE BAŞKA ÜLKELERİN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİL”

‘İthal Atık Politikası’ sonucu Türkiye'de çöp dağları oluştuğunu öne süren Başkan Yürüten, hammadde girdisi oluşturan bu atıkların ülkede ayrıştırma projelerinin düzgün yürütülmemesi dolayısıyla çöp dağları oluşturduğuna vurgu yaptı. Sadece ithal atıkların değil aynı zamanda iç ticarette de bir fabrika atığının diğer bir fabrika için hammadde olabileceğini unutmadan buna göre bir ayrıştırma çalışması yapılması gerektiğini ifade eden Yürüten, "85 milyon olarak ortak düşüncemiz: Türkiye başka ülkelerin çöplüğü değildir” mesajı verdi.