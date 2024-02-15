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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak’ı ağırladı. Ziyarette her iki kurumunda Manisa’ya hizmet noktasında koordineli olarak hareket ettiğine vurgu yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak’ı makamında ağırladı. Ziyarette her iki kurumunda il genelindeki ortak çalışma alanlarına vurgu yapılarak, iş birliği içerisinde Manisa’yı daha yukarı taşıma noktasında koordineli olarak çalışıldığı belirtildi. İl Müdürü Gürocak’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Aslay, ‘Daha Temiz Bir Manisa ve Daha Sağlıklı Bir Çevre’ için idare tarafından yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında da detaylı bilgi verdi.

MANİSA’MIZI DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ Genel Müdür Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa ve Daha Sağlıklı Bir Çevre’ hedefi doğrultusunda il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa’mızı her anlamda daha ileri noktalara taşıma noktasında kentimizdeki kurumlarla da koordineli olarak hareket etmeye özen gösteriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle de ilimizde hayata geçirdiğimiz projelerde ortak çalışma alanlarımız mevcut. İş birliği içerisinde Manisa’mız ve hemşerilerimiz için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.