Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada sahte işlem yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığı duyurulurken, "Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm işler elektronik ortamda, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması adına; elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.