Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları’nın “5 Milyon Çocuk İçin Bende Varım” kampanyasıyla 2025 sonuna kadar 5 milyon öğrenciye çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Projeye destek veren kurumlar, Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törende onurlandırılacak.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları’nın “Çeviçelle” projesiyle Türkiye genelinde milyonlarca çocuğa çevre ve geri dönüşüm farkındalığı kazandırıyor.

Bugüne kadar 14 yılda 3,5 milyon öğrenciye ulaşan Sıfır Atık Eğitim Seti, enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevre temizliği ve geri dönüşüm gibi konuları kapsıyor.

“5 Milyon Çocuk İçin Bende Varım” kampanyası, 2025 sonuna kadar 5 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

EKİM’DE ÖDÜL TÖRENİ

Projenin yaygınlaşmasına katkı sunan kamu ve özel sektör temsilcileri, Ekim 2025’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Sıfır Atık Ödül Töreni’nde plaket ve sertifikayla onurlandırılacak.

Emine Erdoğan’ın onur konuğu olarak katılacağı törende, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vakıflar, dernekler ve özel sektör kuruluşları ödüllendirilecek.

Tertip Komitesi Başkanı Prof. Dr. Musa Ünver, “Doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için bu eğitim setlerinin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Sıfır Atık bilinci, doğaya ve ekonomimize ciddi katkı sağlıyor” dedi. Prof. Dr. Ünver, “Suyu, toprağı, iklimi ve biyolojik çeşitliliği korumak için yaşam tarzlarımızı sıfır atık odaklı yeniden tasarlamalıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” diyerek projenin önemini vurguladı.

Bugüne kadar bin 500’den fazla kurumun destek verdiği projede, Schattdecor ve SOMAL gibi firmalar öne çıkıyor. Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları, bu iş birliğiyle çocukların çevre dostu bir eğitimle buluşmasını sağlıyor.