Tahmini Okuma Süresi: dakika

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Açıklanan sıralamaya göre ERÜ, 1183 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 98 üniversite içerisinde 3. sırada yer aldı.

UI GreenMetric platformu 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuş ve UI GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirip ve dünya çapında karşılaştırıyor.