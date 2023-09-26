Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da, Ulusal Emisyon Ticaret Sisteminin hukuki altyapısının tamamlanması ve AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyumlu bir şekilde geliştirilmesi hedeflendi.ANKARA (İGFA) - OVP'de yeşil dönüşüm başlığına göre; iklim değişikliğinin çevresel yıkıcı etkilerini azaltmak adına, iklim değişikliğiyle ilgili uygulamaların bütüncül bir şekilde ele alındığı temel mevzuata yönelik hazırlıkların tamamlanması hedeflendi. Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) hukuki altyapısının tamamlanması ve Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) uyumlu bir şekilde geliştirilmesi de OVP’nin hedefleri arasında yer aldı.

YILDIZ: “KEP İLE 3 YILDA 12 TON KARBON EMİSYONU ENGELLENEBİLİYOR”

OVP’de yer alan Emisyon Ticaret Sistemi hedefiyle ilgili açıklamalarda bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Açıklanan 3 yıllık Orta Vadeli Program’da yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konularının bu derece geniş bir perspektifle yer alması hem ülkemiz hem de dünyanın geleceği için çok kıymetli. Yakın zaman içerisinde uluslararası ticaretin değişmez bir parçası olacak Emisyon Ticaret Sistemi ise küresel ısınma ile mücadelenin en önemli parametrelerinden biri haline gelecek. Bu politikaların Türkiye ekonomisine pozitif yönde katkı sunacağına ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkili sonuçlar sağlayacağına inanıyorum. Paris İklim Anlaşması ile 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyesine göre yüzde 55 azaltmak ve 2050 yılına kadar karbon nötr seviyene ulaşmak Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin ortak sorumluluğu. Türkiye’nin güven kurumu TÜRKKEP olarak biz de kurulduğumuz günden itibaren bu sorumluluğu bir misyon olarak paylaşıyor ve hizmetlerimizle ülkemizin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunuyoruz. Kâğıt, toner, baskı, arşiv ve lojistik gibi birçok fiziksel operasyonu dijitalleştirerek doğayı ve ağaçları koruyor, kurumların karbon ayak izini azaltmalarına ciddi ölçüde destek oluyoruz. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikelerine karşı kurum ve kuruluşlara sürdürülebilir bir mücadele fırsatı sunuyoruz. Tüm şirketlerin TÜRKKEP’in e-dönüşüm ürünlerini kullandığı bir senaryoda atmosfere ciddi bir karbon salınımını engellemiş olabiliriz. Örneğin; 1.000 çalışanlı bir şirket bordro yönetimini dijitalleştirdiğinde basım, zarf ve kargo masraflarından yüzde 80 oranında tasarruf ederken, 3 yılda yaklaşık 12 ton karbon emisyonunu da engellemiş oluyor. Bu da 480 yetişkin ağacın bir yılda kazandırdığı oksijene eşit bir miktar. Bu çıkarımları göz önünde bulundurarak; iş süreçlerini hızlı, daha az maliyetli ve daha güvenli yürütmek isteyen, ayrıca çevreye yönelik zararları en aza indirmek isteyen tüm firmalarımızı ve bireylerimizi TÜRKKEP’in fırsatlarla dolu dünyasına davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.