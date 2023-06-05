Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çevreci tesislerle birlikte küresel iklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini, çöpten ürettikleri elektrik enerjisiyle de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği çevreci yatırımlarla da örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için küresel iklim değişikliğiyle mücadelesine etkin şekilde devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunların başında gelen küresel iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda pek çok çevresel ve sosyoekonomik tehdit yaşandığını dile getirdi.

Konya’da hayata geçirdikleri çevreci yatırımlarla yarınlara temiz bir dünya bırakma gayreti içinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Konya’mız şüphesiz en önemli şehirlerin başında geliyor. Biz de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelemizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde hizmet veren Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Yine, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu tesislerimizden bugüne kadar ürettiğimiz elektrik miktarı 697 milyon kilowatt’a ulaştı. Bu şekilde hem çevreyi koruyarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyor hem de ürettiğimiz enerjiyle ekonomiye katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

GÜNLÜK 10 TON TIBBİ ATIK STERİLİZE EDİLİYOR

Ayrıca Konya Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin de yer aldığını ve burada tıbbi atıkların sterilizasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Lisanslı 4 adet araç ile tıbbi atıkları toplayıp 2 adet sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 adet sterilizatörün günlük kapasitesi toplam 10 tondur. Bu tesisimizde sterilize ettiğimiz yıllık atık miktarı 3 bin tonun üzerinde” ifadelerini kullandı.

ÇELTİK’E DE KATI ATIK AKTARMA MERKEZİ KAZANDIRILIYOR

Öte yandan çevreci yatırımlarına hız kesmeden devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi; Selçuklu, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli ve Sarayönü’nde hayata geçirdiği katı atık aktarma merkezlerine ilave olarak Çeltik ilçesine de katı atık aktarma merkezi kazandırıyor. Çeltik, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerine hizmet verecek aktarma istasyonu kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Tesisin Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 7 buçuk milyon liranın üzerinde olacak.