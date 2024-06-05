Turkcell, hayata geçirdiği uygulamalarla 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin gücünü kullanarak tüm işlerini daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştüren Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını hızlandırdı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “2025 yılı sonuna kadar yapacağımız 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Sanayi Devrimi ile birlikte büyüyen iklim krizini ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede Koç, “Her zaman söylediğimiz gibi, Sanayi Devrimi ile birlikte artan çevresel zararı teknolojinin sağladığı imkanlarla yani ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız. Tabii en başta kişisel ve kurumsal olarak toplam bir vizyon dönüşümüne ihtiyaç var. Bizler, insana hizmet ederken yaşadığımız ekosisteme ve tüm canlılara da aynı hassasiyetle yaklaşarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

2050’ye kadar net sıfır şirket olma vizyonu ile yeşil enerji yatırımlarımıza 240 milyon dolarlık kaynak ayırdıklarını belirten Koç, "Yatırımlarımızın ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali kurulumlarımızı tamamladık. İkinci fazda yapacağımız 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. İklim kriziyle mücadelenin anahtarı yine ‘teknoloji’ olacak” diye konuştu.