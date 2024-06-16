Bayramda kesilen etlerin sokak hayvanlarının yemesi düşünülerek gelişi güzel çevreye atılması halk ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının çevreye gelişigüzel atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, iç organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti. Sıcak havada beklemiş çiğ etin bakteri oluşturabileceği ve bu oluşan bakterili etin hayvanlar tarafından tüketildiğinde bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

KİSTLİ ORGANLAR HAYVANLARA VERİLMEMELİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer et türevi kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade ederek kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığını ve bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti.

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılmasının 'kist hidatik' olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti. Büyükşehir yetkilileri, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda bu organların kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemesinin önemine değindi. Sokak hayvanlarının yemesi için atılan büyük parça kemikler de hayvanların iç organlarına zarar verebileceğinden iyilik yapmak isterken hayvanlara büyük zararlar verilmiş olur.

Ayrıca önlem alınmadan açığa bırakılan hayvan atıkları karasinek ve haşerelerin oluşumuna neden olur.

İMHA EDİLMELİ VEYA GÖMÜLMELİ

Bu bakımdan kurbanda kesilen hayvanın et ve kemiklerinin açıkta bırakılmaması ve poşetlenip çöp bidonlarına atılmasının önemine değinildi. Büyükşehir yetkilileri bunların mümkünse yakılarak imha edilmesi veya mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin bir çukur kazılarak toprağa gömülmesi ve üzerine kireç dökülmesine dikkat çekti.

BİR TÜR PARAZİT

Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, “Echinococcus granulosus” adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpeklerin bağırsaklarında kurt oluşturan bu parazit insanlarda ise iç organlarda kist oluşmasına neden olabilmektedir. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. Bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yendiğinde parazit bağırsaklarda olgunlaşır. Parazitlerin belirli aralıklarla yumurtlayarak ana konakçı köpekler tarafından atılmasıyla enfeksiyon zinciri bir kısır döngüye dönüşür.