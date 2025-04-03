Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, önümüzdeki ay belediye meclisinde gerçekleştirecekleri yeni yasal düzenlemelerle birlikte çevreyi kirletenlere ciddi para cezaları uygulanacağını açıkladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla mahallelerde gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında Esentepe Mahallesi’nde belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Başkan Arı, çevre temizliği konusunda vatandaşlardan daha duyarlı davranmalarını istedi.

Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz şehri yapma hedefinde olduklarını ve bunun için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydeden Arı, buna karşın yaya kaldırımları, park ve yeşil alanları sorumsuzca kirletenlere karşı da ciddi tedbirler alma kararı verdiklerini duyurdu.

Bu kişilere karşı uygulanacak para cezaları ile ilgili yasal bir düzenleme yapacaklarını ifade eden Arı, “Tüm belediye çalışanlarımız vatandaşlarımızın tertemiz bir çevrede yaşaması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize destek olmasını istiyoruz. Sokakta bazen karşılaştığımız manzaralar bizi çok üzüyor. Onlara gereken para cezalarını uygulayabilmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu ekonomik ortamda kimsenin ceza ile karşı karşıya kalmasını istemiyorum ama bir insan da çöpünü sokağa atma cüretini ve cesaretini de gösteriyorsa o da o cezayı ödesin.” dedi.