Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Kıbrıs’ta çekilen “Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu” filminde eşi Buğra Toplusoy ile ilk kez rol aldı. Çift, projeyi kızları Talya’ya anı bırakmak için kabul etti.İSTANBUL (İGFA) - Uzun süredir Amerika’da yaşayan ve projeler için Türkiye’ye gelen oyuncu Ceyda Ateş, bu kez eşi, iş insanı Buğra Toplusoy ile birlikte “Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu” filminde kamera karşısına geçti.

Kıbrıs’ta çekimleri devam eden, Retropro, Anka Medya ve Özgür Yapımlar ortak yapımı olan filmde, çift gerçek hayatta olduğu gibi evli bir çifti canlandırıyor.

“KIZIMIZA ANI BIRAKMAK İSTEDİK”

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, projeyi ailelerine ve kızları Talya’ya özel bir anı bırakmak amacıyla kabul ettiklerini belirtirken, “Birlikte yaptığımız birçok aktiviteye bu da eklendiği için çok mutluyuz” dedi.

Yapım şirketinin teklifini ilk başta şaka sandıklarını ifade eden ikili, projenin ciddiyetini anlayınca hemen çalışmalara başladı.

Ceyda Ateş, eşini sete hazırlamak için yoğun çaba sarf ettiğini ve bu süreçte eğlenceli anlar yaşadıklarını “Gülmekten çalışmamızı tamamlayamadık. Sonunda ‘Ezberini yap, bekle ve kendini yönetmen Özgür Özberk’e teslim et’ dediğini söyledi.

Youtube içerikleriyle kamera önüne alışkın olan Buğra Toplusoy ise, “Dev kadroyu görünce tedirgin oldum. Eşim bana çok güldü ama büyük destek oldu. Bu bir çocuk ve aile filmi. Oyunculuk bambaşka bir disiplin ve bu deneyim hayatıma katkı sağlayacak” diye konuştu.