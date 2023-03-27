Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir aracın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyonda başlattı. İlçe girişinde durdurulan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, İ.B. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheliden İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.