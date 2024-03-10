Dünya genelinde milyarlarca dolarlık devasa bir pazar hacmine ulaşan ve her yıl sürekli büyüyen dijital baskı endüstrisine dair yeni teknolojiler, SIGN İstanbul’da vitrinine çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Informa Markets, bu yıl 25. kez kapılarını açacak olan Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul’un yeni tarihlerini duyurdu.

Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın lider markaların da olduğu 300 firmayı, 100’e yakın ülkeden 25 binden fazla sektör profesyoneliyle Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan fuar, 31 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

90’ı aşkın ülkeden 24.612 profesyonelin ziyaret ettiği son SIGN İstanbul, yurt dışı ziyaretçi oranını yüzde 19 arttırmış, fuarı Asya & Pasifik bölgesinden Amerika’ya, Orta ve Batı Avrupa’dan Afrika’ya Orta Doğu’dan Balkanlara toplam 3.976 profesyonel takip etmişti. 2024 buluşması için yurt içi ve yurt dışından 25 binden fazla profesyonelin beklendiği SIGN İstanbul’un online ziyaretçi kayıtları başladı.

Fuara gelecek olan alıcılar, yeni ticaret ağları kurup sektörün son trendlerini yerinde görürken, dijital baskı, serigrafi ve tekstil baskısının yanı sıra lazer makineleri, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, mürekkepler, 3D baskı teknolojileri ile görsel iletişim ve görüntüleme ekipmanlarını uygun maliyetlerle tedarik edebilecek.