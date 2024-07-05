Türkiye - Hollanda maçı Berlin uçak bileti satışlarını yüzde 550 artırdıİSTANBUL (İGFA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye - Hollanda Çeyrek Final Maçı 6 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Milli takımı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar maçı sahada seyretmek için Berlin uçak bileti aramalarına yöneldi.

Türkiye'nin lider seyahat pazaryeri ENUYGUN'un Berlin uçak bileti satışları 3 Temmuz tarihinde bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterirken, 4 Temmuz tarihinde aramalar da yüzde 200 artış gösterdi.

Artışı değerlendiren ENUYGUN Ticaret Direktörü Orkun Özkan: ''Milli takım, 2008 yılından beri ilk kez çeyrek finale kaldığı için bu karşılaşma bizim için çok önemli. 6 -7 Temmuz tarihinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumda coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyorum. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum'' dedi