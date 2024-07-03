EURO 2024'te A Milli Takımımız, Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin sıradaki rakibi Hollanda.İSTANBUL (İGFA) - A Milli Takımımız, maça hızlı başladı. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Merih'in Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarının başlarında ise 59. dakikada bir kez daha çıkan Merih, Arda'nın kullandığı köşe atışına iyi yükseldi ve kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Bu golle Merih Demiral, Nihat Kahveci'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

Rakip Avusturya, 66. dakikada Michael Gregoritsch ile farkı 1'e indirdi: 1-2

A Milliler, 90+4'teki kurtarışla Türkiye'yi çeyrek finale taşırken, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.