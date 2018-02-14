Kocaeli ve Aydın’da işlediği pek çok suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, Bodrum’da sahte kimlikle yakalandı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evrakta sahtecilik ve hırsızlık başta olmak üzere 12 suçtan kaydı bulunan 44 yaşındaki Ü.T. isimli şahsın yaklaşık 3 ay önce Bodrum’a geldiği yönünde bilgi aldı. Şahsı takibe alan ekipler, dün düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Şahsın polis ekiplerine sahte kimlik ibraz etmesi üzerine ekipler, Ü.T.’ye babasının ölüm yılını sordu. Şüphelinin babasının ölüm yılını bilememesi üzerine parmak izinden gerçek kimliği ortaya çıkarıldı.Ü.T.’nin Kocaeli ve Aydın’da işlediği suçlardan cezaevinde yattığı, en son Aydın’daki cezaevinden firar ettiği bildirildi. Toplamda 12 suçtan kaydı bulunan şahıs Bodrum Adliyesine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Ü.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.