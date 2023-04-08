PwC Türkiye tarafından yürütülen ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Climate Finance Accelerator (CFA) küresel destek programının 3.’sü için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - PwC Türkiye’nin yürütücülüğünü üstlendiği, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Karbon Departmanı (DESNZ) tarafından desteklenen ve iklim kriziyle mücadele eden projelerin geliştirilmesini amaçlayan Climate Finance Accelerator (İklim Finansmanı Hızlandırma-CFA) programı üçüncü kez finansman ihtiyacı olan projeleri desteklemek üzere başladı.

Karbon emisyonunu azaltıcı projelere kapasite oluşturma, finansman kaynaklarına erişim, network oluşturma ve tanınırlık sağlama gibi başlıklarda fırsatlar sunan program için başvurular 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

PwC öncülüğünde Türkiye’deki ilk aşaması 2021 yılında başlayan CFA programı proje geliştiricilere teknik ve finansal hazırlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında uzman desteği ve eğitim sağlıyor. Ayrıca hem ulusal hem de uluslararası finans ve kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve eğitim olanakları sunuyor. Bu eğitimlerin ardından İstanbul ve Londra'da planlanan yatırımcı etkinliklerinde, proje geliştiricileri ile finansörlerin bir araya getirilmesi ve projelerin uygun finansmana erişmeleri amaçlanıyor.

PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “PwC Türkiye olarak sunduğumuz geniş kapsamlı ESG ve sürdürülebilirlik hizmetleri ile her alandan kurumların doğru ve sağlam adımlarla stratejisini kurguluyor, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde gereken aksiyonları belirliyor, uygulanmasına destek oluyor ve sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında yanlarında oluyoruz."