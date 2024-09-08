Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, küresel pazarlardaki başarısını aldığı ödüllerle taçlandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, ürünlerin mükemmelliğini üstün rekabet gücüyle harmanlayarak kaliteye karşı olan bağlılığını ve ayrıntılara vermiş olduğu önemi bir kez daha gösteriyor.

Her pazarın ihtiyaçlarını titizlikle ele alarak küresel çapta üstün kaliteli otomobiller sunan Chery, 2024 yılında aldığı birçok prestijli ve uluslararası ödülle üstün hizmet anlayışının meyvelerini almaya devam ediyor.

CHERY, BREZİLYA’DAN MISIR’A VE ENDONEZYA’YA KADAR BİRÇOK PAZARDA BAŞARISINI PRESTİJLİ ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRIYOR!

Brezilya’nın saygın otomotiv dergisi Auto Esporte, Chery TIGGO 7’yi “2024 Yılının En Değerli Orta Boy SUV” ödülüyle onurlandırırken, bu ödül TIGGO 7’nin üstün performansını ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra çarpıcı tasarımını da takdir ediyor. C-SUV segmentinde çığır açan donanımlarıyla; güvenlik, teknoloji ve verimlilik konularında segmentine yön veren TIGGO 7 ve TIGGO 5 modelleri, Webmotors’taki tüketici anketine göre 2024 yılında Brezilya’da tüketicilerin en çok arzu ettiği beş otomobil arasında sırasıyla birinci ve ikinci oldu. Tüm bu üstün başarılar sayesinde Chery, güçlü pazar öngörüleri ve ürün mükemmelliği konusundaki istikrarlı yaklaşımının bir kez daha altını çiziyor.

CHERY ENDONEZYA ULUSLARARASI OTOMOBİL FUARI’NA DAMGA VURDU!

Heybetli görünümü, hayatı kolaylaştıran pratik özellikleri ve gelişmiş teknolojisinin yanı sıra verimliliğiyle de küresel pazarlarda başarıdan başarıya koşan TIGGO 8, 2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (IIMS) Surabaya’da ‘En İyi Orta Boy SUV Ödülü’ne layık görüldü.Chery, 2024 Malezya Otomobil Fuarı'nda sıra dışı etkisi ve yenilikçi interaktif stant tasarımıyla birçok katılımcı markanın arasından sıyrılmayı başardı. Chery ayrıca “Satışı En Yüksek Marka” ve “En Etkileşimli Stant Deneyimi” ödülleriyle farklı küresel ve rekabetçi pazarlarda da güçlü ve prestijli bir imaj çizmeye devam ediyor. Ürün kalitesinin vermiş olduğu güvenle rekabetin yoğun olduğu her pazarda öne çıkmayı başaran Chery, dünya genelinde aldığı birçok prestijli ödülle kalitesini ortaya koyuyor.