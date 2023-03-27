Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyalettinde yer alan Chicago kentindeki Islamic Society Of Midwest, Türk Kültür Merkezinde iftar düzenledi.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Islamic Society Of Midwest, Türk Kültür Merkezinde iftar düzenledi. İftar’a eyalet vekili Abdelnasser Rashid de katıldı. Harvard Üniversitesi mezunu ve master dereceli Rashid, Illinois Temsilciler Meclisi'nde görev yapan ilk Filistinli-Amerikalı. Eşi ve üç çocuğuyla Chicago-Bridgeview'de yaşıyor.

Balayına Türkiye’ye giden; İstanbul, Konya, Bursa gibi şehirleri gezen Rashid, Türkiye'yi çok sevdiğini ve ilk fırsatta tekrar gideceğini aktardı.

Deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu, valiliğe yardım başvurusunda bulunduğunu ifade eden vekil, bu başvuru neticesinde Illinois eyaletinden Türkiye’ye medikal yardım yollayacaklarını da söyledi.