CHINT Türkiye, mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği CHINT Pano Atölyesi Projesi'ni Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirdi. Elektrik ve elektronik alanında eğitim gören öğrencilerin teknik donanımlarını güçlendirmek amacıyla tasarlanan bu proje, modern ekipmanlar ve uygulama alanlarıyla eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Güvenilir, yenilikçi ve çevre dostu enerji çözümleri sunarak toplumun enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini arttırmak için çalışan CHINT Türkiye, mesleki eğitime verdiği desteğin bir yansıması olarak CHINT Pano Atölyesi Projesi'ni Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirdi.

CHINT Pano Atölyesi, sektörel gereksinimlere uygun becerilerin kazandırılmasını ve öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasını hedefliyor. Atölye sayesinde öğrenciler, sektörle entegre bir eğitim süreci deneyimleyerek mezuniyet sonrası iş yaşamına daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bu proje, aynı zamanda mesleki eğitimde kaliteyi yükseltirken teknik eğitim standartlarını da bir adım ileri taşımayı amaçlıyor.

CHINT Türkiye Pazarlama Direktörü Ozan Gültekin projeye dair düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “CHINT Türkiye olarak, yalnızca enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye de büyük önem veriyoruz. CHINT Pano Atölyesi, mesleki eğitime verdiğimiz desteğin somut bir örneği. Bu projeyle gençlerimizin donanımlarını arttırarak, onları sektöre daha iyi bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz.”