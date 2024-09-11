Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 101. Yıldönümü sebebiyle İpsala’da tören düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende İlçe Başkanı Mıstık Ak’ın Ankara’da CHP Tüzük Kurultayında bulunması sebebiyle Atatürk Anıtına çelenk parti sekreteri İlker Tamer Çolak tarafından sunulurken, Partililer tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Parti Yönetim Kurulu üyesi Orçun Oğuz tarafından, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Oğuz’un konuşması şöyle; “Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında. 101 yılın gururu ve sorumluluğuyla...

Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor.

Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden, modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.

9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüşen Türkiye’nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101.yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye’nin ilerleme tarihidir. 1923’ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz.

Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız.

1930’ların sanayi hamlelerinde, 60’ların öğrenci mücadelesinde, 1970’lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990’ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000’lerde de, tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.

21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin 1.partisi yapmıştır.

Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız.

101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak -zamanında ya da erken- ilk genel seçimde tüm Türkiye’de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız.

Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir.

Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz.

Bilinsin isteriz ki;

Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır.

Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altıoku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz.”

Konuşmanın ardından yöneticiler 101. Yıl Pastasını kestiler.

Tören sonunda katılanlara Pilav ayran ikramı yapıldı.