Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP 3'ü Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 126 il ve ilçe başkan adayını daha belirledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yeniden toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Konya İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Manisa'da Ferdi Zeyrek aday gösterildi.

Çanakkale'de Muharrem Erkek, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Ardahan'da da Faruk Demir'in Belediye Başkanlığı için CHP'den aday gösterildiği açıklandı.

Yücel, PM toplantısı sonrasında belirlenen Belediye Başkan adaylarını ve Önseçim Kararı alınan seçim çevrelerini açıkladı.

CHP tarafından, 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden 126 il ve ilçe için belediye başkan adayları şöyle: