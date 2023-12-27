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CHP, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu şehit olan 12 Mehmetçiğimiz anısına 81 ilde saygı duruşu ve basın açıklaması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, Irak’ın kuzeyinde şehit olan 12 kahraman Türk askeri için saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kent Meydanı’nda gerçekleştiren açıklamayı CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kamuoyu ile paylaştı.

Yeşiltaş'ın açıklamasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ilçe başkanları, il-ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, şehitlerin isimlerini tek tek okuduktan sonra Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diledi.

Yeşiltaş açıklamasında, "22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat bölgesinde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara ARTIK YETER demek için buradayız" dedi.

Şehitlerin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var olduğunu belirten Yeşiltaş, "Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK’yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz; lanetliyoruz!" dedi

"Biz milli yas ilan edilsin derken, kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev savmaya kalktılar" diyen Yeşiltaş, "Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye; terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. CHP olarak, bu anlayışla, onların A4 kağıda yerleştirdikleri 2 paragraftan ibaret metne değil; terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildirimize imza attık!" diye konuştu.